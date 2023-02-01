П'ятеро українців виступають в АПЛ: коли очікувати на "українські дербі" в чемпіонаті Англії

В чемпіонаті Англії тепер будуть виступати одразу п'ятеро українських футболістів. Відтак все цікавіше буде спостерігати за протистояннями українців в одній з найсильніших ліг світу.

Під час зимового трансферного вікна в чемпіонат Англії перебралося одразу двоє українців. І їх переходи встановили рекорди. Михайло Мудрик перейшов в Челсі за 70 мільйонів євро (ще 30 мільйонів євро передбачено різноманітними бонусами), ставши найдорожчим трансфером в історії Шахтаря та найдорожчим переходом українця. А Ілля Забарний змінив Динамо на Борнмут, теж встановивши трансферний рекорд для київського клубу.

До теми Рекорди Шахтаря та Динамо: в які топові чемпіонати перейшли українці в січні 2023

Таким чином українська діаспора в АПЛ збільшилася до п'яти футболістів. Адже за Арсенал виступає Олександр Зінченко, а в захисті Евертона – Віталій Миколенко. Також в складі Брентфорда є Єгор Ярмолюк. Але півзахисник поки не дебютував за головну команду в матчах АПЛ, лише тричі потрапивши до заявки на гру.

Коли матчі українців в АПЛ

Зважаючи, що українці виступають за п'ять різних клубів в АПЛ, то до кінця сезону глядачі неодноразово побачать "українське протистояння" на полі.

4 лютого. Евертон – Арсенал

11 лютого. Арсенал – Брентфорд

4 березня. Арсенал – Борнмут

11 березня. Евертон – Брентфорд

18 березня. Челсі – Евертон

26 квітня. Челсі – Брентфорд

29 квітня. Арсенал – Челсі

6 травня. Борнмут – Челсі

28 травня. Евертон – Борнмут

Варто відзначити, що Арсенал в цьому сезоні бореться за чемпіонство в АПЛ. "Каноніри" поки йдуть на першому місці в турнірній таблиці. Брентфорд та Челсі поки в середині турнірної таблиці. І навряд чи обом командам під силу поборотися за потрапляння в першу четвірку за підсумками сезону.

А от Борнмут та Евертон поки перебувають в зоні вильоту. Тож будуть боротися за збереження місця в АПЛ. І саме між собою вони зіграють в останньому турі.