Матч відбору на ЧС-2022 між Україною та Шотландією перенесено, – ЗМІ

УЄФА погодився перенести півфінальний матч відбору до чемпіонату світу-2022 у Катарі між збірними Шотландії та України.

Україна отримає свій шанс

УАФ звернулася у ФІФА та УЄФА з проханням перенести півфінальний матч плей-офф проти Шотландії через війну з Росією. Це прохання задовольнили і шотландська федерація отримала відповідне повідомлення від УЄФА.

До слова ФІФА хоче "дати задню": збірній Росії можуть дозволити зіграти з Польщею

Матч мав відбутись 24 березня. У результаті фінал плей-офф проти Уельсу або Австрії тепер також буде відкладено.

Тривають обговорення щодо нової дати, найбільш вірогідним варіантом стане вікно на матч Ліги націй у червні.

Також 24 березня Росія мала б зіграти проти збірної Польщі. Проте з окупантами грати ніхто не хоче. ФІФА також дотримується думки, що з агресорами грати не варто. Тому збірна Російської Федерації відсторонена від будь-яких турнірів.

Натомість Польща автоматично вийшла у фінал стиків, де зіграє із Чехією чи Швецією. Замінити Росію у стиках могли Словаччина чи Угорщина. Однак у кожної з цих команд вже заплановані матчі, і їхнє скасування призведе до втрат.

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