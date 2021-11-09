Причина бійки

На 69-й хвилині матчу, за рахунку 2:1 на користь азовців, гравець Маріуполя почав надто агресивно атакувати суперника, намагаючись відібрати м'яч.

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Раз за разом він пробував перехопити сферу, однак та, немов приклеєна, продовжувала залишатись в ногах футболіста Інтера. Вже впавши, він спробував збити з ніг суперника, але і тут не влучив по ногах.

На допомогу прийшов партнер по команді, який з розгону штовхнув дніпрянина. Як наслідок, епізод переріс у шарпанину, до якої згодом долучились батьки, вболівальники і тренери. Арбітри спочатку намагались заспокоїти бійку, однак потім відійшли у бік і чекали, поки емоції вщухнуть.

Відео бійки у матчі Інтер (Дніпро) U-17 – Маріуполь U-17