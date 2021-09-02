Матч Україна – Франція розсудить Вінчич: вилучив з поля Ярмоленка, був затриманий за наркотики

Судити матч між збірними України та Франції у відборі на чемпіонат світу 2022 в Києві, 4 вересня, довірили бригаді арбітрів на чолі зі словенцем Славком Вінчичем. Він вже неодноразово перетинався як з українською збірною, так і клубами. А також потрапляв в скандальні історії

Допомагатимуть 42-річному Славку Вінчичу на лініях його співвітчизники Томаш Кланчік та Андреж Ковачич. Четвертий арбітр – Раде Обренович. На цьому матчі працюватиме система VAR, за яку відповідатимуть Бастіан Данкерт (Німеччина) та Юре Прапротнік (Словенія).

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Матчі проти українців: без перемог та зі скандалами

Для Вінчича це не перший матч за участі збірної України. При цьому йому довелося працювати й на матчі Франція – Україна. Це була гра плей-офф відбору на чемпіонат світу 2014 року. Перший матч українці виграли 2:0, але у Франції поступилися 3:0 та не зуміли пройти на Мундіаль. Тоді гру судив Дамір Скоміна, а Вінчич був четвертим арбітром.

Четвертим арбітром на матчі збірної України Вінчич працював і у 2021 році – в Києві на грі проти Казахстану. Тоді гру судив Матей Юг.

Декілька разів Вінчич обслуговував матчі українських команд в єврокубках. Двічі – ігри Шахтаря в Лізі чемпіонів на виїзді. У грудні 2020 року – матч проти Інтера, який закінчився внічию 0:0. А в листопаді 2019 року – проти Манчестер Сіті (1:1).

Ще одна гра "гірників" під суддівством Вінчича – в лютому 2017 року. Тоді Шахтар проводив матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи проти Сельти. Першу гру донеччани виграли на виїзді. І в домашній грали внічию, аж поки на останній хвилині не було призначено доволі сумнівне пенальті. Його реалізував Аспас. А вже в екстратаймі Сельта забила вдруге та вийшла у наступний раунд.

У Динамо з Вінчичем теж не надто хороша статистика. У березні 2019 року він обслуговував матч 1/8 фіналу Ліги Європи, в якому кияни на виїзді грали проти Челсі. Гра закінчилася з розгромним рахунком 3:0.

Але більше київським вболівальникам Вінчич запам'ятався по грі в березні 2015, коли Динамо грало на виїзді проти французького Генгаму матч 1/16 фіналу Ліги Європи. Тоді ще у першому таймі арбітр вилучив Ярмоленка та Беланда, завдяки чому Генгам у другому таймі й зумів забити двічі та перемогти. Правда вже у матчі-відповіді Динамо перемогло 3:1 та пройшло в наступний раунд.

Затримання зі зброєю та наркотиками

У 2020 році Вінчич потрапив у скандал. У травні 2020 року він був заарештований в рамках поліцейського розслідування справи про наркоторгівлю, проституцію та продаж зброї в Боснії і Герцеговині. Вінчіч був затриманий разом з групою інших осіб в кількості понад 40 осіб неподалік від міста Бієліна. В ході обшуку в будинку, де відбувалося затримання, було знайдено 10 пістолетів, 14 упаковок кокаїну, 9 таблеток невідомої речовини, 3 бронежилети, кілька ноутбуків і грошові кошти в різних валютах на загальну суму близько 20 тисяч доларів.

Вінчіч був доставлений в одне з місцевих відділень поліції, де його допитали. Адвокати арбітра і він сам стверджували, що той просто виявився в непотрібному місці в непотрібний час. Нібито Вінчіча запросили на ранчо ділові партнери, щоб відзначити якесь свято. Арбітр пояснив, що незнайомий з переважною більшістю людей, які були присутні на місці затримання та ніколи їх раніше не бачив.

Це затримання ніяк не вплинуло на кар'єру Вінчича. І вже у 2021 році він був одним з 18 арбітрів, які обслуговували матчі Євро-2020.