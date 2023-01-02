Після ефектного данка: матч НБА перервали на 35 хвилин через пошкоджене кільце

Матч НБА між лідерами Східної та Західної конференцій затримався через те, що кільце на одному зі щитів було пошкоджено.

1 січня 2023 року Денвер Наггетс на власному майданчику приймав Бостон Селтікс. У четвертій чверті за 8 хвилин до кінця гри гравець гостей Роберт Вільямс здійснив ефектний данк. Але після цього баскетболіст залишився висіти на кільці. І невдовзі баскетболісти помітили, що саме кільце дещо нахилилося. Тож гру одразу перервали.

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Для того, щоб виправити все, знадобилося шість робітників, дві драбини та рівень. Саме кільце довелося зняти зі щитка, щоб вирівняти та рівно прикріпити. Та навіть після цього гравці Бостона залишилися незадоволеними ним.

На це все працівникам стадіону знадобилося аж 35 хвилин. Весь цей час баскетболісти на майданчику намагалися зігрітися, стрибаючи по паркету.

Як в НБА 35 хвилин намагалися вирівняти кільце – дивіться відео