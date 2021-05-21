Матч між Україною та Бахрейном розсудить Орел

Збірна України 23 травня в Харкові проведе товариський поєдинок проти національної команди Бахрейна. На даному спарингу буде працювати суддівська бригада з Чехії на чолі з 33-річним Павелом Орлом.

На лініях йому допомагатимуть Петр Блазей та Каміл Гаєк. Обов’язки четвертого арбітра виконуватиме українець Віталій Романов.

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Календар товариських матчів збірної України

Україна – Бахрейн (23 травня)

Україна – Північна Ірландія (3 червня)

Україна – Кіпр (7 червня)

Товариський поєдинок між збірними України та Бахрейну відбудеться 23 травня у Харкові. Початок зустрічі о 21:00.

Перший матч на Євро-2020 "синьо-жовті" зіграють 13 червня проти Нідерландів в Амстердамі. Далі в календарі матчі з Північною Македонією (17 червня) та Австрією (21 червня).