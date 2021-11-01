Матч Чорноморця в чемпіонаті перенесли з Одеси до Львова через збірну України
Джерело:сайт Руху
Матч 14-го туру УПЛ, в якому одеський Чорноморець мав вдома приймати львівський Рух, перенесли з Одеси. Причина – товариська гра збірної України з футболу.
Матч Чорноморець – Рух запланований на суботу, 6 листопада. Замість Одеси, гра відбудеться у Львові.
Варте уваги Маліновський допоміг Аталанті не програти Лаціо завдяки голу на останній хвилині: відео
Як йдеться в повідомленні на сайті Руху, гру перенесли "у зв’язку з матчем збірної України на одеському стадіоні". Тож матч Чорноморець – Рух відбудеться на "Арені Львів" 6 листопада. Початок матчу о 19:30. Натомість матч другого кола між командами відбудеться вже в Одесі.
Однак сам матч у Львові відбудеться без глядачів через карантинні обмеження.
Збірна України свій товариський матч в Одесі зіграє 11 листопада. Початок матчу о 19:30.