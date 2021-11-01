Матч Чорноморець – Рух запланований на суботу, 6 листопада. Замість Одеси, гра відбудеться у Львові.

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Як йдеться в повідомленні на сайті Руху, гру перенесли "у зв’язку з матчем збірної України на одеському стадіоні". Тож матч Чорноморець – Рух відбудеться на "Арені Львів" 6 листопада. Початок матчу о 19:30. Натомість матч другого кола між командами відбудеться вже в Одесі.

Однак сам матч у Львові відбудеться без глядачів через карантинні обмеження.

Збірна України свій товариський матч в Одесі зіграє 11 листопада. Початок матчу о 19:30.