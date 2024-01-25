Внаслідок обстрілу Харкова загинули дружина та 8-річна донька регбіста Володимира Машкіна

Росія з початку повномасштабного вторгнення не тільки намагається окупувати українські населені пункти, а й постійно тероризує населення в тилу. Одним із найбільш багатостраждальних міст безперечно є Харків, який знаходиться у безпосередній близькості до кордону з країною-агресоркою.

Один із наймасованіших обстрілів міста-героя відбувся 23 січня. Внаслідок нього загинуло 10 людей та ще понад 70 постраждалих.

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Жахлива трагедія у родині спортсмена

Стало відомо, що серед загиблих, на жаль, є й втрати й для спортивної спільноти. Унаслідок прямого влучання ракети в будинок загинула дружина та 8-річна донька українського регбіста Володимира Машкіна.

Вибух повністю зруйнував квартиру, тож шансів на порятунок у них не було. Про трагічну звістку спортсмен дізнався, перебуваючи на фронті.

Машкін боронить нашу країну з початку повномасштабного вторгнення, коли пішов служити добровольцем до лав ЗСУ.

Що відомо про Володимира Машкіна