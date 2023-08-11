Викидають за двері: тренер Марселя підтвердив чутки про відхід Маліновського
Джерело:офіційний сайт Марселя
Дороги Руслана Маліновського та Марселя можуть розійтись швидше, аніж того всі очікували. У французькому клубі заявили, що не розраховують на футболіста збірної України.
12 серпня Марсель стартує у новому сезоні Ліги 1 домашнім матчем проти Реймса. Напередодні цього поєдинку головний тренер "провансальців" Марселіно розповів про нову для себе команду.
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Більше не бачать у команді
Але українців більше турбує доля Руслана Маліновського у Марселі. За словами наставника, у французькому клубі більше не бачить у своїй команді українського атакувального півзахисника.
На жаль, кар'єра Руслана у Марселі закінчиться швидше, аніж спливає його контракт із "провансальцями". Нагадаємо, угода українця з грандом Ліги 1 розрахована до кінця червня 2026 року.
Дженгіз Ундер не тренувався через фізичну проблему. Щодо Руслана Маліновського, то на нього не розраховуємо. Не виключено, що він залишить клуб,
– сказав Марселіно.
Відзначимо, що Марселіно очолив Марсель лише 1 липня, підписавши 2-річний контракт. Дебютував 57-річний іспанський спеціаліст у французькому клубі невдало. 9 серпня "провансальці" мінімально програли грецькому Панатінаїкосу, який вибив Дніпро-1 із кваліфікації Ліги чемпіонів (1:0).
У ЗМІ була інформація про зацікавленість Бешикташа та Торіно. Однак у розташуванні італійців вже спростували ці чутки. Тому повернення у Серії А може відкластись. Цікаво, якою буде нова футбольна прописка Маліновського?
Коротка кар'єра Маліновського у Франції
- 9 січня 2023 року Марсель орендував в Аталанти українського футболіста. Маліновський чудово проявив себе в оренді та змусив французів викупити свій контракт.
- 1 липня того ж року українець став повноцінним футболістом "провансальців", але французька казка була короткою.
- У футболці Марселя Маліновський провів 23 матчі, у яких відзначився 2 голами та асистом. Був Руслан і в епіцентрі скандалу після недолугих слів коментатора у бік українця під час матчу. Але журналіст перепросив у півзахисника та зробив донат на ЗСУ.