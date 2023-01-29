Відмінний старт від Руслана у Франції: Маліновського високо оцінили за матч проти Монако

Марсель та Монако не змогли визначити сильнішого у центральному матчі 20-го туру французької Ліги 1. Руслан Маліновський знов зіграв за "провансальців", але не забив.

29-річному Руслану Маліновському ніяк не вдається відзначитись дебютним голом за нову команду. Українець у третьому матчі поспіль у Лізі 1 не забиває.

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Один із найкращих на полі

Однак навіть "суха" гра українського півзахисник не заваджає йому бути одним із найкращих на полі у складі Марселя. Руслан знвоу показав гарну гру та зробив внесок у домашню нічию проти Монако 1:1.

Маліновський відіграв 86 хвилин та був замінений на Дімітрі Паєта.

Статистичний портал WhoScored високо оцінив гру українця. Маліновський отримав третю найвищу оцінку у команді – 7,1. Вище лише у Тавареша (7,5) та найкращого гравця матчу у складах обох команд Санчеса – 8,6. Чилієць став автором єдиного голу Марселя у ворота Монако.

Якщо брати до уваги обидва склади, то у футболці Монако більший бал, аніж отримав Маліновськи має центрбек Маріпан – 7,4.



Марсель– Монако: оцінки гравців за матч / Скриншот із WhoScored

1 лютого Маліновський отримає новий шанс відзначитись першою результативною дією у футболці нової команди. У цей день Марсель прйме вдома Нант у 21 турі Ліги 1.