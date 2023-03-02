Тренер Марселя емоційно прокоментував виліт із Кубка, пригадавши момент Маліновського

Марсель несподівано для усіх закінчив свій шлях у Кубку Франції. У чвертьфіналі "провансальці" не змогли здолати друголіговий Аннесі.

Основний час матчу закінчився мировою 2:2, тому путівку у півфінал команди визначили у серії пенальті. 11-метрові краще пробивали футболісти Аннесі – 6:7. У складі Марселя свої удари з 11 метрів не реалізували Тавареш та Балерді.

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"Провансальці" несподівано зупинились у Кубку Франції на стадії чвертьфіналу, хоча перед цим вибили ПСЖ та Ренн.

Тудор: Це велике розчарування

Головний тренер Марселя Ігор Тудор засмучений таким результатом. Наставник прокоментував виліт своєї команди.

Це велике розчарування, дуже сумно. Нас вибили з турніру, в якому ми самі вибили ПСЖ та Ренн. Це безумство. Якщо не брати до уваги кілька деталей, мені поки важко це пояснити. Не думаю, що мої гравці недооцінили суперників,

– сказав тренер Марселя.

Тудор відзначив гру суперника, який стрибнув вище голови. Також наставник "провансальців" пригадав нереалізовані моменти своєї команди, один із яких змарнував Руслан Маліновський після гострого штрафного.

"Аннесі провів чудовий матч на рівні, який я не міг собі уявити для команди Ліги 2. З нашого боку все, що могло піти не так, пішло не так. Наші недоліки вийшли на поверхню. Не може бути жодних виправдань, коли ти так легко пропускаєш два м'ячі. В атаці нам багато не щастило. Поперечина, були інші моменти, не реалізували пенальті...Вони зробили все і досягли успіху. Зрозуміло, коли тебе вибиває команда з Ліги 2, ти погано виступив. Ми вірили у свої шанси, а зараз дуже розчаровані", – додав Тудор.

До слова, Маліновський провів на полі 67 хвилин та не відзначився результативними діями.

Додамо, що Марсель відстає від ПСЖ, який лідирує у Лізі 1, аж на 8 балів. Тепер "провансальці" залишились вже остаточно без одного з кубків Франції.