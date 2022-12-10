Марокко – гордість Африки: команда здійснила унікальне досягнення на чемпіонаті світу

Збірна Марокко вийшла в півфінал чемпіонату світу з футболу 2022 в Катарі. Команді підкорилося унікальне досягнення як для збірної з Африки.

Збірна Марокко стала лише четвертою африканською збірною, якій вдалося дійти до чвертьфіналу чемпіонату світу з футболу. Першим це досягнення підкорилося Камеруну в 1990 році. Після цього у 2002 році це повторив Сенегал, а у 2010 році – Гана. Але далі жодна з цих команд пройти не могла.

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Марокко на цьому чемпіонаті світу було серед команд, якій навіть вихід з групи не прогнозували. Адже їх суперниками були збірні Хорватії (срібний призер попереднього чемпіонату світу), Бельгії (бронзовий призер) та Канада. Але "атласні леви" не лише вийшли з групи, але й зробили це з першого місця.

В 1/8 фіналу суперниками марокканців стала збірна Іспанії. І знову всі прогнозували впевнену перемогу "фурії роха". Хоча іспанці на цьому турнірі й стартували з перемоги 7:0 над Коста-Рикою, але після того зіграли внічию з Німеччиною та програли Японії.

Матч Марокко – Іспанія закінчився 0:0, а в серії пенальті іспанці не забили жодного удару Боно. Двічі він відбив, а ще один раз м'яч влучив у штангу.

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Перед чвертьфіналом Марокко вже не виставляли "випадковим" учасником цієї стадії турніру. І вони здивували. Їх суперником була не менш потужна збірна Португалії. Але єдиний гол в першому таймі Ен Несері приніс перемогу саме Марокко. А з нею і путівку в півфінал ЧС-2022. Вперше в історії африканська збірна зуміла дійти до цієї стадії турніру.

Збірна Марокко історичний для африканських збірних матч півфіналу чемпіонату світу проведе у середу, 14 грудня. Її суперником буде переможець пари Франція – Англія.

Відео голу Ен Несері