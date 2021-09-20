Марлос – найкращий, а в Степаненка вищий, аніж в Соломона – рейтинг гравців Шахтаря в FIFA 22

Донецький Шахтар буде представлений у футбольному симуляторі FIFA22. У клубі показали, який рейтинг отримали гравці.

Загалом у FIFA22 буде представлено 28 гравців Шахтаря. Найвищий рейтинг – у Марлоса. Розробники оцінили його талант у 81. Далі йде Ісмаілі з рейтингом 80. А замикає першу трійку Тарас Степаненко, у якого 79.

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Для прикладу вінгери Манор Соломон та Тете отримали рейтинг 76, а новачок команди Педріньо – 75. Щодо ще двох новачків команди – Ласіни Траоре та Марлона, то в них рейтинг 72. Такий же у воротаря Анатолія Трубіна. Натомість воротар Андрій Пятов, який в минулому сезоні програв конкуренцію за місце в основному складі, отримав рейтинг 75.

Євген Коноплянка. який минулого сезону зрідка грав за Шахтар, отримав рейтинг 74.



Рейтинг гравців Шахтаря у FIFA 22 / Ілюстрація ФК Шахтар

Нагадаємо, що у FIFA 22 будуть також представні київське Динамо та збірна України.

Реліз FIFA 22 відбудеться 1 жовтня 2021 року для платформ PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, ПК та Google Stadia.