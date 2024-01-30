Новачок Шахтаря забив дебютний гол за олімпійську збірну Бразилії: відео

У п'ятницю, 26 січня, донецький Шахтар офіційно оголосив про трансфер бразильського півзахисника Марлона Гомеса. Сума переходу не оголошується, але, за інформацією відомого інсайдера Фабріціо Романо, вона склала 12 мільйонів євро та ще 4 прописані у вигляді бонусів.

Футболіст поки не долучився до тренувального табору "гірників", адже бере участь у передолімпійському турнірі за право зіграти на Іграх-2024 у Парижі. Наразі триває груповий раунд, повідомляє 24 Канал.

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Важлива подія в кар'єрі новачка "гірників"

Новоспечений півзахисник Шахтаря Марлон Гомес є основним гравцем олімпійської збірної Бразилії, за яку зіграв усі 3 матчі на турнірі з першої й до останньої хвилини. У матчі проти Еквадору він відзначився дебютним голом за команду U-23.

На 65-й хвилині гравець "гірників" зрівняв рахунок, переправивши м'яч уже в порожні ворота після передачі форварда Ендріка. У підсумку, бразильці змогли дотиснути суперника та святкували перемогу з рахунком 2:1.

Дивіться відео гола Марлона Гомеса

. Раніше на рівні збірних Марлон Гомес відзначався лише у складі команди U-20.

Завдяки перемозі Бразилія за тур до кінця групового етапу гарантувала собі участь у вирішальному раунді змагань, де остаточно й стане відомо, чи зіграє команда на Олімпіаді-2024. Наступний поєдинок Бразилія зіграє 2 лютого проти Венесуели.

Нагадаємо, що Марлон Гомес усю професійну кар’єру до трансферу в Шахтар провів у Васко да Гама. Він зіграв за рідний клуб 45 матчів, у яких забив 2 м'ячі та віддав 3 гольові передачі. Його основна позиція – центральний півзахисник.