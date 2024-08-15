Після завершення минулого сезону Марко Ройс покинув Боруссію Дортмунд. Німецький півзахисник та клуб за взаємною згодою вирішили не продовжувати співпрацю.

Марко Ройс провів у складі "джмелів" 12 сезонів та двічі став переможцем Кубка Німеччині і триразовим володарем Суперкубка країни. У Лізі чемпіонів двічі був фіналістом турніру та жодного разу не зміг виграти омріяний трофей Бундесліги, опинившись за крок до нього.

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Нова команда Марко Ройса

Після завершення контракту з Боруссією Дортмунд німець став вільним агентом та мав змогу сам обирати клуб у якому хоче грати. У підсумку гравець перейшов у колишню команду Златана Ібрагімовича – Лос Андежелес Гелаксі.

Марко Ройс підписав контракт з клубом з МЛС на два з половиною роки до кінця 2026 року. Сума заробітної плати півзахисника невідома, але Гелаксі має виплатити Шарлотт 400 тисяч доларів через те, що саме цей клуб оголосив про пріорітетне право підписання німця.

Марко Ройс — гравець світового класу. Він зіграв у двох фіналах Ліги чемпіонів за дортмундську "Боруссію" та на чемпіонаті світу з футболу за збірну Німеччини,

– заявив Вілл Кунц.

У складі Боруссії Дортмунд Ройс почав грати у 2012 році. За цей час німець провів 429 матчів та забив 170 голів. На рік раніше Марко почали загравати у збірній Німеччині, де півзахисник брав участь у 48 поєдинках та відзначився 15-ма голами.