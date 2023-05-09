Маркевич не виключає об'єднання двох українських клубів із Харкова

У сезоні-2022/2023 в УПЛ місто Харків представляють одразу два футбольні клуби – Металіст та Металіст 1925. Колишній тренер першого Мирон Маркевич не виключив об'єднання двох харківських клубів в один колектив.

Раніше Мирон Богданович заявляв, що справжнім Металістом вважає команду Ярославського, а не Металіст 1925. Однак відзначив керівництво Металіста 1925, яке відродило футбол у Харкові.

Цікаво Маркевич оцінив шанси Шахтаря та Дніпра-1 на чемпіонство в УПЛ

Маркевич: Коли Харків узагалі залишився без футболу, з'явився Металіст 1925

Маркевич не виключає, що у майбутньому ці два колективи можуть стати одним цілим.

Коли Харків узагалі залишився без футболу, з'явився Металіст 1925. Команда вийшла в УПЛ і за це потрібно подякувати керівництву, що вони відродили футбол. Зараз є ще й Металіст. Це добре для Харкова. Можливо, у майбутньому з Металіста і Металіста 1925 зроблять одну команду, а може й ні. Хочеться, щоб у Харкові була дійсно сильна команда,

– заявив Маркевич.

Наставник, який наразі перебуває без клубу, запевнив, що у Металіст 1925 більша фінансова подушка, адже у клубу немає заборгованостей перед футболістами. Тому Маркевич гадає, що у цієї харківської команди, яку очолює Едмар, не буде проблем із збереженням прописки в УПЛ на наступний сезон-2023/2024.

Також Маркевич зауважив, що не робить жодних порад головному тренеру Металіст 1925 Едмару, який під його керівництвом грав протягом 9 років. За цей час натуралізований бразилець, якщо хотів, то щось взяв від легендарного українського наставника.

Маркевич відзначив, що колектив добре грає під керівництвом Едмара та побажав тренеру успіхів у майбутньому.

Маркевич: Мені не хочеться, щоб вилетіла моя рідна команда Металіст

Футбольний керманич зачепив тему іншого Металіста, який може вилетіти у Першу лігу України.

"Звичайно, мені не хочеться, щоб вилетіла моя рідна команда Металіст. Однак важко сказати, що буде далі. Напевно, Ярославський уже відійшов від футболу. Добре, що виграли останній матч проти ФК Львів і з'явилася хоч якась надія", – наголосив Маркевич.

Нагадаємо, що матч проти Львова закінчився мінімальною перемогою Металіста 1:0. Єдиний та переможний гол у складі харківського клубу на 79-й хвилині забив Максим Прядун.

Цікаво! Із липня 2005-го по лютий 2014-го років Мирон Маркевич очолював харківський Металіст. На чолі тренерського містка харків'ян провів 335 матчів та привів команду до чвертьфіналу Ліги Європи-2011/2013. Клуб одного разу ставав срібним та шість разів бронзовим призером УПЛ. Також двічі Маркевич доводив Металіст до півфіналу Кубка країни.

Наразі після 25 турів Металіст 1925 із 27 очками йде 9-м. Натомість Металіст набрав 22 бали та посідає передостаннє 15-те місце в УПЛ. Нижче лише Львів, який має 13 пунктів.