З прицілом на вихід в УПЛ: Маркевич заінтригував трансферними планами Карпат

Львівські Карпати в останньому матчі 2023-го року на власному полі обіграли тернопільську Ниву 3:0. Після поєдинку головний тренер "левів" Мирон Маркевич відповів про клубні плани у зимове трансферне міжсезоння.

У першому таймі гра "левів" була дуже невиразна, як це на післяматчевій пресконференції й зауважив сам Мирон Маркевич. До цього всього ще й додали травми Тараса Саківа та Артура Рябова. По перерві через ушкодження з поля пішов ще й Ян Костенко.

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Маркевич: Поки що ми не можемо нічого сказати, адже йдуть перемовини з футболістами

Однак у другому таймі карпатівці зібрались та наколотили три голи у ворота суперника з Тернополя. Спершу Картушов, як рукою, поклав м'яч зі штрафного у сітку воріт. Згодом Ігор Невес скористався помилкою голкіпера та ефектно подвоїв перевагу "зелено-білих" 2:0. А добив Ниву капітан команди Амбросій Чачуа.

Після поєдинку Маркевич відповів на запитання журналістів про майбутні зміни у команді. Наставник Карпат розповів, що клуб веде перемовини із футболістами, але не став розкривати імена цих гравців. Натомість у львівському клубі не налаштовані прощатись зі своїми нинішніми виконавцями команди.

Звичайно, що певні зміни будуть. Поки що ми не можемо нічого сказати, адже йдуть перемовини з футболістами. Чи вдасться нам підписати нових гравців – буде зрозуміло протягом місяця. Звісно, що ми хотіли би підсилитися, але це залежить від перемовин. Тому побачимо,

– відповів Маркевич.

"Поки що ми нікого відправляти не будемо. Зараз не так легко знайти футболістів. Наразі гравці, які є в нашому розпорядженні, готуватимуться до другого кола. Залежить ще від того, кого ми візьмемо. Можливо, тоді хтось піде в оренду", – додав коуч "левів".

Нагадаємо, що Карпати закінчились футбольний 2023-й рік на першому місці групи "А" Першої ліги України, набравши 45 балів у 18-ти турах. Відрив від Епіцентра, який посідає другу позицію, складає аж 14 очок (31 очко) Третім у цій групі йде Агробізнес – 29 пунктів.