Шахтар зніс з футбольного поля Маріуполь, наколотивши у їх ворота 5 голів: відео
Джерело:24 канал
Маріуполь 18 вересня приймав одного з лідерів УПЛ Шахтар. "Гірники" навіть не помітили "азовців".
Маріуполь – Шахтар 0:5
Голи: Сікан, 18, Мудрик, 20, Тете, 53, Судаков, 77, 80
Варте уваги Дніпро-1 у більшості дотиснув Верес та перервав переможну серію суперника: відео
Вже на початку зустрічі Шахтаря міг забити завдяки рикошету суперника після прострілу Коноплі. Але м'яч влучив у сітку воріт із зовнішньої сторони.
На 18-й хвилині Сікан скористався помилками оборони Маріуполя та впритул розстріляв володіння Кудрика – 0:1.
Вже через дві хвилини "гірники" подвоїли перевагу. Конопля віддав передачу на 11 метрів, де перебував Мудрик та пробив у порожні ворота – 0:2.
На полі були лише "гірники"
Команди пішли на відпочинок за переваги донеччан. Вже після перерви гості довели рахунок до розгромного 0:3. Все той же активний Конопля подав з флангу прямо на голову Тете.
Наприкінці матчу гості з Донецька забили ще двічі. Спершу на 77-й хвилині Судаков відгукнувся на передачу з флангу та у падіння забив четвертий гол команди. А вже через три хвилини Судаков після прострілу Коноплі оформив дубль.
Шахтар знищив Маріуполь на їх же полі – 0:5.
- Донецький клуб із 19 очками йде відразу за спиною Динамо – 2 місце. Маріуполь ніяк не може знайти свою гру та перебуває на дні таблиці УПЛ – 4 пункти та передостання 15-та сходинка.
Маріуполь – Шахтар відеоогляд