Шахтар зніс з футбольного поля Маріуполь, наколотивши у їх ворота 5 голів: відео

Маріуполь 18 вересня приймав одного з лідерів УПЛ Шахтар. "Гірники" навіть не помітили "азовців".

Маріуполь – Шахтар 0:5

Голи: Сікан, 18, Мудрик, 20, Тете, 53, Судаков, 77, 80

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Вже на початку зустрічі Шахтаря міг забити завдяки рикошету суперника після прострілу Коноплі. Але м'яч влучив у сітку воріт із зовнішньої сторони.

На 18-й хвилині Сікан скористався помилками оборони Маріуполя та впритул розстріляв володіння Кудрика – 0:1.

Вже через дві хвилини "гірники" подвоїли перевагу. Конопля віддав передачу на 11 метрів, де перебував Мудрик та пробив у порожні ворота – 0:2.

На полі були лише "гірники"

Команди пішли на відпочинок за переваги донеччан. Вже після перерви гості довели рахунок до розгромного 0:3. Все той же активний Конопля подав з флангу прямо на голову Тете.

Наприкінці матчу гості з Донецька забили ще двічі. Спершу на 77-й хвилині Судаков відгукнувся на передачу з флангу та у падіння забив четвертий гол команди. А вже через три хвилини Судаков після прострілу Коноплі оформив дубль.

Шахтар знищив Маріуполь на їх же полі – 0:5.

Донецький клуб із 19 очками йде відразу за спиною Динамо – 2 місце. Маріуполь ніяк не може знайти свою гру та перебуває на дні таблиці УПЛ – 4 пункти та передостання 15-та сходинка.

Маріуполь – Шахтар відеоогляд