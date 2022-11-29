Мундіаль в Катарі запам'ятається фанатам не тільки грою топфутболістів, а й низкою скандалів та неочікуваних подій.
Більше про це Save Ukraine: вболівальник вибіг на поле під час матчу ЧС-2022 з закликом допомогти Україні
Забіг Маріо Феррі на ЧС-2022 в Катарі
Так, 28 листопада Португалія зустрілася на полі з Уругваєм та перемогла з рахунком 2:0. Однак матч запам'ятався ще однією цікавою подією під час другого тайму – на 51-й хвилині гри на поле вибіг вболівальник з веселковим прапором.
Окрім того, на ньому була футболка з логотипом Супермена та надписом "Save Ukraine" (Врятуйте Україну) спереду та "Respect for iranian woman" (Повага іранським жінкам) – на спині.
Арбітру довелося зупинили гру, а через кілька секунд охорона вивела вболівальника і матч продовжився. Згодом вдалося визначити особу вболівальника – ним виявився італійський футболіст, блогер, волонтер і громадський діяч Маріо Феррі, також відомий як "Сокіл".
Топ 5 фактів про Маріо Феррі
Активіст вже не вперше вибігає на поле
Зазначимо, що це не перша подібна витівка активіста. У 2014 році він вибіг на поле у матчі між США та Бельгією на чемпіонаті світу у Бразилії. Під час тодішньої акції на Маріо Феррі також була футболка з логотипом Супермена. Однак заклик був іншим – "Save Favelas Children" (Врятуйте дітей фавел).
Маріо Феррі на полі під час гри США з Бельгією у 2014 році / Getty Images
Ба більше, у 2010 році журнал Wired писав, що вболівальник вибігав на поле під час футбольних матчів на трьох континентах.
Футболка з Суперменом – постійний атрибут
Що цікаво, Маріо Феррі не змінює своїх звичок і на забіги завжди надягає саме синю футболку з логотипом Супермена. А її вже доповнює знаковий надпис навколо логотипу, за допомогою якого активіст висловлює свою позицію.
Утім, не завжди ці забіги були в підтримку своїх поглядів – деколи Маріо Феррі це робив і заради розваг.
Забіг активіста на поле під час відбіркового матчу 2012 року в Італії / Getty Images
Маріо Феррі через свої витівки потрапив під арешт
Крім того, одна з витівок вболівальника у 2010 році мала для нього не дуже втішний результат. Так, у травні того року Маріо Феррі вийшов на поле в Сампдорії під час клубного матчу Серії А проти Наполі.
Тоді на його футболці було написано "Cassano in Nazionale", що було повідомленням для тренера національної збірної Італії з футболу, щоб вибрати Антоніо Кассано для участі в чемпіонаті світу.
А закінчився для Маріо Феррі забіг на поле тим, що він опинився під домашнім арештом у своїй країні.
Допомагав евакуйовувати українців
Італійський громадський діяч не зміг лишатися осторонь, коли 24 лютого Росія цинічно розпочала повномасштабну війну проти нашої держави. Вже 1 березня Маріо Феррі прибув до Польщі та допомагав евакуйовувати українців. Активіст розповідав, що відчув необхідність діяти та допомагати українцям.
Спочатку Маріо Феррі співпрацював з місцевими організаціями, а потім йому просто почали писати в інстаграм щодо допомоги. Він розповів, що щодня отримував 30 – 40 повідомлень.
У квітні Маріо Феррі особисто приїхав до України та відвідав звільнену з-під російської окупації Київщину. Активіст висвітлив жахіття "русского міра" та взяв свідчення злочинів окупантів.
Уболівальник має татуювання, присвячене Україні
Після своїх місій в Києві та як виконання обіцянки українським друзям Маріо Феррі зробив татуювання з українським тризубом. Активіст зазначив, що тризуб є символом свободи, на яку заслуговує наша країна.
Тризуб завжди був присутній в культурі України, на прапорі він є на всіх одностроях воїнів, які борються за свободу і, неймовірна річ – цей символ не тільки тризуб, а й стилізований сокіл, тому він має більше значень для цього народу. Але найсправжніший його сенс – свобода, на яку заслуговує Україна і яку я люблю,
– написав Феррі в інстаграмі.
На своїй сторінці італійський активіст розповідає про допомогу українцям після повномасштабного вторгнення російських загарбників. Ознайомитися з діяльністю Маріо Феррі можна за посиланням.