Мундіаль в Катарі запам'ятається фанатам не тільки грою топфутболістів, а й низкою скандалів та неочікуваних подій.

Більше про це Save Ukraine: вболівальник вибіг на поле під час матчу ЧС-2022 з закликом допомогти Україні

Забіг Маріо Феррі на ЧС-2022 в Катарі

Так, 28 листопада Португалія зустрілася на полі з Уругваєм та перемогла з рахунком 2:0. Однак матч запам'ятався ще однією цікавою подією під час другого тайму – на 51-й хвилині гри на поле вибіг вболівальник з веселковим прапором.

Окрім того, на ньому була футболка з логотипом Супермена та надписом "Save Ukraine" (Врятуйте Україну) спереду та "Respect for iranian woman" (Повага іранським жінкам) – на спині.

Арбітру довелося зупинили гру, а через кілька секунд охорона вивела вболівальника і матч продовжився. Згодом вдалося визначити особу вболівальника – ним виявився італійський футболіст, блогер, волонтер і громадський діяч Маріо Феррі, також відомий як "Сокіл".

Топ 5 фактів про Маріо Феррі

Активіст вже не вперше вибігає на поле

Зазначимо, що це не перша подібна витівка активіста. У 2014 році він вибіг на поле у матчі між США та Бельгією на чемпіонаті світу у Бразилії. Під час тодішньої акції на Маріо Феррі також була футболка з логотипом Супермена. Однак заклик був іншим – "Save Favelas Children" (Врятуйте дітей фавел).

Довідка. Фавели – це бразильський термін для міських, часто бідних районів і громад.



Маріо Феррі на полі під час гри США з Бельгією у 2014 році / Getty Images

Ба більше, у 2010 році журнал Wired писав, що вболівальник вибігав на поле під час футбольних матчів на трьох континентах.

Футболка з Суперменом – постійний атрибут

Що цікаво, Маріо Феррі не змінює своїх звичок і на забіги завжди надягає саме синю футболку з логотипом Супермена. А її вже доповнює знаковий надпис навколо логотипу, за допомогою якого активіст висловлює свою позицію.

Утім, не завжди ці забіги були в підтримку своїх поглядів – деколи Маріо Феррі це робив і заради розваг.



Забіг активіста на поле під час відбіркового матчу 2012 року в Італії / Getty Images

Маріо Феррі через свої витівки потрапив під арешт

Крім того, одна з витівок вболівальника у 2010 році мала для нього не дуже втішний результат. Так, у травні того року Маріо Феррі вийшов на поле в Сампдорії під час клубного матчу Серії А проти Наполі.

Тоді на його футболці було написано "Cassano in Nazionale", що було повідомленням для тренера національної збірної Італії з футболу, щоб вибрати Антоніо Кассано для участі в чемпіонаті світу.

А закінчився для Маріо Феррі забіг на поле тим, що він опинився під домашнім арештом у своїй країні.

Допомагав евакуйовувати українців

Італійський громадський діяч не зміг лишатися осторонь, коли 24 лютого Росія цинічно розпочала повномасштабну війну проти нашої держави. Вже 1 березня Маріо Феррі прибув до Польщі та допомагав евакуйовувати українців. Активіст розповідав, що відчув необхідність діяти та допомагати українцям.

Спочатку Маріо Феррі співпрацював з місцевими організаціями, а потім йому просто почали писати в інстаграм щодо допомоги. Він розповів, що щодня отримував 30 – 40 повідомлень.

У квітні Маріо Феррі особисто приїхав до України та відвідав звільнену з-під російської окупації Київщину. Активіст висвітлив жахіття "русского міра" та взяв свідчення злочинів окупантів.

Уболівальник має татуювання, присвячене Україні

Після своїх місій в Києві та як виконання обіцянки українським друзям Маріо Феррі зробив татуювання з українським тризубом. Активіст зазначив, що тризуб є символом свободи, на яку заслуговує наша країна.

Тризуб завжди був присутній в культурі України, на прапорі він є на всіх одностроях воїнів, які борються за свободу і, неймовірна річ – цей символ не тільки тризуб, а й стилізований сокіл, тому він має більше значень для цього народу. Але найсправжніший його сенс – свобода, на яку заслуговує Україна і яку я люблю,

– написав Феррі в інстаграмі.

На своїй сторінці італійський активіст розповідає про допомогу українцям після повномасштабного вторгнення російських загарбників. Ознайомитися з діяльністю Маріо Феррі можна за посиланням.