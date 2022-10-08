Моя солоденька дівчинка, – Бех-Романчук зачарувала милими фото з домашнім улюбленцем

Марина Бех-Романчук повернулась в Україну після складного сезону. Легкоатлетка поділилась щирими світлинами з домашнім улюбленцем.

Українська королева довжини мріяла повернутись в Україну за понад сім місяців без рідного дому. Марина Бех-Романчук насолоджується відпочинком у колі рідних та домашніх улюбленців.

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Бех-Романчук: Побачила справжнє кохання

Легкоатлетка показала свою кицю, за якою так сумувала усі ці довгі місяці. Марина виклала декілька світлин, у словах відчувається любов до своєї домашньої улюблениці.

Також Бех-Романчук зізналась, що батьки показували кицю по відеозв'язку. Марина сподівалась, що хоча б таке спілкування дозволить киці не забути свою господарку.

Моя сама солоденька дівчинка. Я страшенно за нею сумувала…Весь цей час, поки я була закордоном батьки показували мені її по відеозв'язку. Я з нею розмовляла у надії на те, що вона мене не забуде та не розлюбить. Але коли я приїхала додому, то побачила справжнє кохання! Коли тебе кохають просто так, а не за щось. Навіть час та відстань не стали перешкодою! Ми потрібні не тільки одне одному, а і їм також. Бережіть своїх домашніх улюбленців,

– написала легкоатлетка.



Марина Бех-Романчук із домашнім улюбленцем / Фото з інстаграму легкоатлетки



Любов та спілкування по відеотрансляції / Фото з інстаграму легкоатлетки