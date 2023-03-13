З серпом та Леніном: бренд, який працює з клубом УПЛ, зробив огидну форму для російської команди

Італійська компанія Macron розробила унікальну форму для російського клуба з притаманною для них символікою. Спортивний бренд також співпрацює з клубом УПЛ.

Російський клуб Знамя Ногінськ виступає в огидній формі зі серпом та молотом на грудях, яку їм проспонсорував італійський бренд Macron. На формі також красується пропагандистська російська символіка, пише 24 канал.

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Уже нічим не здивують

Російський футбольний клуб вирішив потішити тамтешніх любителів пропагандистського режиму. Знамя Ногінськ виступає у третьому за силою дивізіоні Росії і вони взяли собі за ідею зайвий раз продемонструвати усю сутність "болотного" спорту. У колектива з країни-агресора є два унікальних варіанта форми.

На виїзному комплекті, а саме на грудях красується радянський серп та молот на фоні зірки. А от на виїзному варіанті форми хизується Володимир Ленін. Також підмосковський колектив вирішив нанести собі на плечі символіку російського вторгення в Україну – "Z", яку клуб до того ж гордо розмістив на своєму лого.

Цікаво, що італійський бренд свідомо продовжує роботу на російському спортивному ринку, оскільки без відома головного офісу Macron індивідуальна форма для Знамя з Ногінська не могла бути пошитою. Італійський бренд також є спонсором команди з Української Прем'єр-ліги, а саме львівського Руха.

Домашній варіант форми / інстаграм російської команди

Виїзний варіант форми / інстаграм російської команди