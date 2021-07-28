Лучниця Марченко сенсаційно обіграла чемпіонку світу та вийшла в 1/16 фіналу Олімпіади

28 липня 2021 , 13:39
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Джерело:

24 канал

Українська лучниця Вероніка Марченко здобула перемогу в 1/32 Олімпійських ігор у стрільбі з лука. Українка переграла Ле Цзеін.

Несподівана перемога

Українська лучниця змогла вийти в 1/16 фіналу Олімпіади-2020 у Токіо. На японській землі Вероніка Марченко створила сенсацію, вибивши зі змагань чемпіонку світу Ле Цзеін.

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Ле Цзеін була фавориткою протистояння, але Марченко довела, що ця Олімпіада дуже непередбачувана. Українка здобула перемогу з рахунком 6:4.

Наступною суперницею української спортсменки буде кореянка Кан Чхе-Йон.
  • Нагадаємо, що 28 липня інша українка Анастасія Павлова зазнала поразки на старті змагань. Наша лучниця програла представниці США Дженніфер Мучіно-Фернандес – 4:6.
Автор: Софія Кулай