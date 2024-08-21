Кінець епохи: легенда збірної Німеччини оголосив про завершення міжнародної кар'єри

Після Євро-2024 декілька футболістів вирішили завершити виступи за Бундестім. Після довгих роздумів таке ж рішення прийняв і її багаторічний капітан Мануель Ноєр.

Воротар мюнхенської Баварії оголосив про це у своїх соцмережах. Він записав відеозвернення до своїх уболівальників.

Читайте також З іншої планети, – Зінченко назвав двох футболістів, які були його кумирами у дитинстві

Складне рішення

На ньому 38-річний німець зізнався, що все ще добре почувається фізично, проте відчуває, що настав саме той час, коли варто поставити крапку.

"Дорогі вболівальники, дорога футбольна Німеччина. Після понад 15 років і 124 матчів, сьогодні я завершую свою кар'єру в національній збірній Німеччини. Всі, хто мене знає, розуміють, що це рішення далося мені нелегко. Я дуже добре почуваюся фізично, і, звичайно, чемпіонат світу-2026 також був би привабливим для мене.

І все ж, після багатьох інтенсивних і довгих обговорень з родиною та друзями, я прийшов до рішення, що саме зараз той час, щоб закінчити мою главу в національній збірній", – заявив Ноєр.

Мануель Ноєр оголосив про завершення кар'єри у збірній: дивіться відео

Довідка. Мануель Ноєр дебютував за збірну Німеччини у 2009 році в поєдинку проти ОАЕ. Всього він провів за Бундестім 124 матчі, в яких пропустив 118 голів та 51 раз залишав свої ворота "сухими". У 2014 році голкіпер тріумфував з національною командою на чемпіонаті світу у Бразилії.

Нагадаємо, що раніше зі збірною Німеччини попрощалися Тоні Кроос, Томас Мюллер та Ілкай Гюндоган. Перший повісив бутси на цвях остаточно.