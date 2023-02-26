Перший трофей за п'ять років: Манчестер Юнайтед став переможцем Кубка англійської ліги

Команда Еріка тен Хага без проблем переграла Ньюкасл у битві за четвертий за значущістю трофей Англії. "Сороки" ж втратили історичний шанс перервати більш ніж 50-річну трофейну засуху.

Манчестер Юнайтед – Ньюкасл 2:0

Голи: Каземіро, 33, Ботман, 39 (автогол).

В Англії відбувся фінал Кубка ліги 2022-2023. У вирішальному матчі на "Вемблі" зійшлись Манчестер Юнайтед та Ньюкасл, пише 24 канал.

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Для "сорок" це був по-справжньому історичний фінал. Ньюкасл не вигравав жодного трофея за останні 67 років, а у Кубку ліги команда лише раз виходила у фінал. Було це у 1976 році, коли тріумфатором в підсумку стала інша манкуніанська команда – Манчестер Сіті.

Воротарська проблема Ньюкасла

Напередодні фіналу Ньюкасл зіткнувся із серйозною кадровою проблемою. У минулій грі чемпіонату червону картку отримав основний кіпер Нік Поуп. Це унеможливило його участь у матчі за Кубок ліги.

Другий же воротар Ньюкасла Мартін Дубравка вже заграний у турнірі зі іншу команду (як раз Манчестер Юнайтед), тому не міг зіграти на "Вемблі". Таким чином шанс нагадати про себе отримав ексворотар Ліверпуля Лоріс Каріус.

Вирішальний перший тайм

Перший тайм команди провели при рівній грі, але саме до перерви вирішилась доля фіналу. Манчестер Юнайтед частіше бив у ствір воріт "сорок" і зміг забити двічі. Спочатку Каземіро головою замкнув подачу Шоу.

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А згодом після удару Решфорда у свої ворота м'яч зрізав Ботман. Після перерви Ньюкасл намагався переломити поєдинок, але все одно манкуніанці мали більше ударів по воротах Каріуса. Німець виконав сім сейвів, тоді як Де Хеа – лише один.

Перемога з рахунком 2:0 дозволила Манчестер Юнайтед виграти перший трофей з 2017 року. Тепер на рахунку "червоних дияволів" шість перемог в Кубку ліги. Більше мають лише МанСіті (8) та Ліверпуль (9).