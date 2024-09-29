"Манчестерська криза": боси "червоних дияволів" втратили довіру до Тен Хага

Керівництво Манчестер Юнайтед розпочинає пошуки нового головного тренера команди. Це рішення пов'язане з невдалими результатами "червоних дияволів" протягом декількох сезонів.

Нещодавно стало відомо про те, що Манчестер Юнайтед планує звільнити Еріка Тен Хага. Головний тренер "манкуніанців" вичерпав ліміт довіри від керівництва клубу, про це повідомляє TeamTalk.

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Причини звільнення Тен Хага із Манчестер Юнайтед

Основна причина звільнення Еріка Тен Хага – це невдалий початок нового сезону. У нинішній кампанії "манкуніаці" посідають 11 місце в АПЛ, а єврокубковий сезон розпочали нічиєю проти Твенте.

Керівництво "червоних дияволів" втратило довіру до головного тренера команди. Тепер у Еріка Тен Хага немає права на помилку.

Цікаво. Екстренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер заявив, що готовий знову очолити команду, якщо буде звільнено Еріка Тен Хага. Норвезький спеціаліст працював з "червоними дияволами" у період з 2018 по 2021 роки.

Нагадаємо, що нідерландський фахівець очолив Манчестер Юнайтед у 2022 році, після успішного керування Аяксом. На чолі "манкуніанців" Тен Хаг тріумфував у Кубку англійської ліги у сезоні-2022/2023, а вже через рік завоював Кубок країни.

Зазначимо, що у неділю, 29 вересня, "червоні дияволи" зіграють проти Тоттенхема – о 18:30 за київським часом.