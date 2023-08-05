Не плутати з Голандом: Манчестер Юнайтед підписав зірку збірної Данії, який забивав Динамо

Новим лідером атак МЮ має стати 20-річний Расмус Хойлунд. Гравець показав свій клас в Серії А, а також феєрично дебютував за свою збірну.

Зірковий данець в МЮ

Минулого сезону Манчестер Юнайтед посів третє місце в АПЛ, що дозволило йому повернутися в Лігу чемпіонів. Тому цього літа МЮ розгорнув солідну трансферну кампанію.

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Команда Еріка тен Хага підписала кіпера Інтера Андре Онана за 52,5 мільйона євро, а також хавбека Челсі Мейсона Маунта за 64 мільйона. Тепер же "червоні дияволи" посилили напад новим дороговартісним новачком.

Офіційний сайт МЮ оголосив про підписання форварда Аталанти Расмуса Хойлунда. Контракт 20-річного форварда з манкуніанцями розрахований до 2028 року. За даними ЗМІ, трансфер данця обійшовся Манчестер Юнайтед у 74 мільйона євро.

Хто такий Расмус Хойлунд

Расмус народився у Копенгагені та є вихованцем місцевого однойменного клубу. За нього він дебютував у 2020-му та провів два сезони, ставши чемпіоном.

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Взимку 2022-го Расмус перейшов до австрійського Штурма, однак провів там лише півроку, забивши 12 голів. Вже влітку Хойлунд забив Динамо у кваліфікації ЛЧ, але це не врятувало австрійців від вильоту.

Одразу після цього данець перебрався до Аталанти за 20 мільйонів євро і за минулий сезон забив 10 голів у 34 матчах. Також минулого року Хойлунд дебютував за збірну Данії, а вже цього забив за неї шість голів у відборі на Євро-2024.