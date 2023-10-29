Дубль плюс пас Голанда: Манчестер Сіті розгромив "червоних дияволів" у вогняному дербі – відео

У неділю, 29 жовтня, відбувся центральний матч 10 туру АПЛ між командами Манчестер Юнайтед та Манчестер Сіті. Підопічні Гвардіоли здобули принципову перемогу завдяки голам Ерлінга Голанда та Філа Фодена.

Манчестер Юнайтед – Манчестер Сіті 0:3

Гол: Голанд, 26 (пен.), 49, Фоден, 80.

Манкуніанське дербі розпочалося з хвилини мовчання. Гравці команд та глядачі на трибунах вшанували пам'ять легендарного гравця Манчестер Юнайтед та збірної Англії Боббі Чарльтона, пише 24 Канал.

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Бенефіс Голанда

Підопічні Хосепа Гвардіоли з перших хвилин захопили ініціативу. "Містяни" постійно збільшували тиск на захист Манчестер Юнайтед.

Це принесло дивіденди в середині першого тайму. Гойлунд сфолив на Родрі і арбітр після перегляду ВАР вказав на одинадцятиметровий. До позначки підійшов Ерлінг Голанд, який холоднокровно переграв Андре Онана.

Господарі поля могли одразу повернути паритет в матчі, але Бруну Фернандеш не скористався вбивчим моментом. У компенсований до першого тайму час хавбек МЮ Скотт Мактоміней прицільно пробив під поперечину, але Едерсон в цьому епізоді був на висоті.

Початок другого тайму був за МанСіті. На 49-й хвилині матчу Голанд зблизька розстріляв ворота Онана після пасу Бернарду Сілва.

Гравці "містян" продовжували розривати захист команди Еріка тен Хага. За 10 хвилин до завершення поєдинку найкращий бомбардир АПЛ Голанд організував гол для свого партнера по команді. Норвежець зробив поперечну передачу у штрафному майданчику, а Фодену залишалося не схибити по пустих воротах.

У підсумку Манчестер Сіті розгромив Юнайтед з рахунком 3:0, а Голанд довів лік своїм голам до 11.

Завдяки цій перемозі "містяни" піднялися з 5-ї на 3 сходинку. В активі МанСіті 24 очка в 10 матчах.

Манчестер Юнайтед залишився на 8-й позиції. У "червоних дияволів" 15 залікових пунктів.

Відеоогляд матчу Манчестер Юнайтед – Манчестер Сіті