Манчестер Юнайтед – Манчестер Сіті: де дивитися онлайн матч АПЛ

Манчестер Юнайтед 6 листопада зіграє проти Манчестер Сіті у рамках 11 туру АПЛ. В Україні цей центральний матч можна переглянути по телебаченню, а також онлайн.

Матч Манчестер Юнайтед – Манчестер Сіті розпочнеться о 14:30 за київським часом. В Україні гру покаже телеканал Setanta Sports.

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Манчестер Юнайтед – Манчестер Сіті: де дивитись

В Україні канал Setanta Sports є відразу на декількох платформах. На Oll.tv канал доступний за підпискою oll inclusive. Її вартість складає 109 гривень на місяць.

Для перегляду каналу на платформі Megogo потрібно мати підписку "Спорт", "Максимальна" або "Оптимальна". Вартість підписок від 199 до 299 гривень на місяць.

Також канал доступний на сайті Setanta Sports. Підписка на один місяць складає 3 долари.