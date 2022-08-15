Манчестер Юнайтед хоче підписати колишнього алкоголіка на заміну Роналду

Манкуніанці мають намір купити у Лестера центрфорварда Джеймі Варді. Цей гравець став легендою "лисиць", подолавши складний шлях до вершини АПЛ

Манчестер Юнайтед дуже кепсько почав сезон 2022-2023. У стартовому турі команда тен Хага програла вдома Брайтону (1:2), а на цих вихідних примудрилась зганьбитись на полі Брентфорда (0:4).

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Однією із причин провалу називається бажання утримати Кріштіану Роналду, який хоче піти. Пишуть, що наставник не проти вже попрощатись із СR7 і вже навіть знайшов йому заміну.

Як повідомляють англійські ЗМІ, Манчестер Юнайтед має намір запросити Джеймі Варді з Лестера. Саме у 35-річному гравцеві бачать заміну Кріштіану. Правда, його клуб поки відмовляється навіть розглядати пропозиції по його трансферу.

Від колишнього алкоголіка до трофея АПЛ

Варді став справжньою легендою "лисиць", показавши неймовірний прогрес за короткий термін. Після переходу у Лестер у 2012 році у гравця почались проблеми із ігровою практикою, через що він часто уходив в запій.

Втім, Джеймі вистачило сили побороти алкогольну залежність і стати незамінним гравцем основи команди. Кульмінацією його успіху стало сенсаційне чемпіонство в АПЛ із Лестером у 2016 році. А у 2020-му Варді став найкращим бомбардиром чемпіонату Англії.