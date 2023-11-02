Манчестер Юнайтед йде на дно: клуб повторив ганебний антирекорд з 1930 року

Справи в Манчестер Юнайтед в цьому сезоні йдуть не надто впевнено. Команда вже програла декілька матчів, у тому числі на своєму стадіоні, тим самим повторивши невдалі показники майже столітньої давності.

У середу, 1 листопада, Манчестер Юнайтед на своєму полі зіграв матч 1/8 фіналу Кубка футбольної ліги. Суперником був Ньюкасл. Все закінчилося для "манкуніанців" розгромною поразкою з рахунком 0:3.

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Це вдруге поспіль Манчестер Юнайтед програв на "Олд Траффорд" з таким рахунком. Перед тим команда поступилася в дербі Манчестер Сіті. Таким чином команда вперше з 1962 року програла два поспіль домашні матчі з різницею у три голи чи більше.

Але дві поспіль домашні поразки – не єдине ганебне "досягнення" для гравців МЮ. Ця поразка стала п'ятою для команди на власному полі за десять матчів. До цього "червоні дияволи" також програли Брайтону та Крістал Пелас в АПЛ, а також Галатасараю в матчі Ліги чемпіонів. Таке з ними не траплялося з сезону 1930/1931. Таким чином вони повторили невдалий показник, який встановили 92 роки тому.

Та й загалом Манчестер Юнайтед програв 8 матчів з 15 в цьому сезоні. Гірший старт команди був лише в сезоні 1962/1963, коли вони програли 9 матчів за 15 ігор.

Відеоогляд матчу Манчестер Юнайтед – Ньюкасл