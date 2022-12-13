Гвардіолі потрібен Гвардіол: хорват може стати найдорожчим захисником в історії

Йошко Гварідол має всі шанси стати найдорожчим захисником в історії. Манчестер Сіті не пошкодує грошей на трансфер.

20-річний хорватський захисник продовжує дивувати своєю впевненою грою. За Гвардіолом вишикувалась низка клубів, та Манчестер Сіті найбільше бажає бачити гравця у свому складі. Це вони підтверджують запропонованою сумою трансферу.

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"Містяни" висунули угоду в 110 мільйонів євро. Таким чином Йошко Гвардіол може стати найдорожчим захисником за усю історію. Наразі таку честь має Гаррі Магваєр, якого Манчестер Юнайтед придбав у Лестера за 87 мільйонів євро. Також "блакитні" запропонували Лейпцигу 20 відсотків від майбутнього продажу молодого гравця. Хорватський захисник уже спілкувався з головним тренером Манчестер Сіті Хосепом Гвардіолою.

На Йошку Гвардіола чекає серйозна конкуренція у новій команді. У Манчестер Сіті в обоймі багато кваліфікованих центральних захисників: Рубен Діаш, Емерік Ляпорт, Джон Стоунс, Нейтан Аке та Мануель Аканджі. Це свідчить про майбутній трансфер когось з них, або зміну амплуа на край захисту.

До речі, Манчестер Сіті зустрінеться з РБ Лейпцигом в 1/8 фіналу цьогорічної Ліги Чемпіонів. З чиєю емблемою на грудях у цьому матчі виступить Йошко Гвардіол, залишається тільки догадуватись.