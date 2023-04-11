МанСіті на коні: дикі помилки захисників Баварії відправили мюнхенців у нокдаун – відео голів

Дайо Упамекано та партнери зробили все, щоб підопічні Гвардіоли комфортно себе почували перед матчем-відповіддю. Ерлінг Голанд записав на свій рахунок гол та асист.

У центральному матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів зустрічаються головні фаворити турніру. Манчестер Сіті приймає Баварію і є фаворитом домашньої гри пише 24 канал.

Слідкуйте з нами Манчестер Сіті – Баварія: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Манкуніанці почали виправдовувати свій статус з перших хвилин. В середині першого тайму голом-красенем відзначився Родрі, а на половині другого тайму господарі подвоїли рахунок. Винуватцем у пропущеному м'ячі можна назвати Дайо Упамекано.

Французький захисник на рівному місці подарував м'яч Грілішу перед своїм майданчиком. Той запустив у вільний простір Голанда, який точно навісив на Бернарду Сілву. Португалець ударом головою подвоїв рахунок.

Відео голу Бернарду Сілви:

А трохи згодом Голанд вже сам забив, довівши до розгрому. Норвежець відгукнувся на переведення Стоунза і впритул розстріляв Зоммера. Для Ерлінга це 11-ий гол в нинішній ЛЧ, він ще більше закріплюється у статусі найкращого бомбардиру турніру.

Відео голу Голанда: