"Коли будемо звертати увагу на інші команди – забудемо свою": гравець збірної про гру з Мальтою

Віталій Миколенко поділився очікуваннями від майбутньої гри з мальтійцями. До матчу з аутсайдерами потрібно підходити дуже обережно.

Віталій Миколенко розповів про переваги, котрі є в українців над своїм найближчим суперником. Також захисник поділився мудрими словами наставника "синьо-жовтих".

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Основний гравець збірної України відразу відзначив, що "синьо-жовті" дуже багато сил витратили в поєдинку з Північною Македонією. Та от Миколенко знайшов плюс у протистоянні з "червоними рисями", оскільки українці із македонцями зіграли раніше, ніж мальтійці провели свій матч з Італією, тому Віталій переконаний, що збірна України добре відновиться.

До того захисник відзначив, що за схемою гри збірна Мальти зовсім трохи відрізняється від Північної Македонії, а найголовніше – "дельфіни" теж грають у три центральні захисники, тож українцям буде трохи легше перебудовуватися під нового суперника. Миколенко знову взявся порівнювати македонців та мальтійців, підкресливши, що одні та інші мають хороший атакувальний склад, який формують якісні швидкісні гравці.

Господарі – відверті аутсайдери? Наш головний тренер правильно сказав, що коли ми будемо звертати увагу на інші команди, то забудемо про свою. Якщо ж будемо виходити й демонструвати свій рівень і виконувати всі настанови, то все буде добре. Сьогодні на всіх гравцях буде велика відповідальність – і не тільки на футболістах лінії атаки. Коли ти багато атакуєш, в обороні звільняються великі зони. Тож відповідальність на всіх, навіть на тих, хто залишиться на заміні. Поєдинок із Мальтою – це не матч плей-офф, це чергова гра у групі, але ми знаємо, що коли не здобуватимемо три очки в кожній грі, то шансів на вихід на чемпіонат Європи в нас мало,

– сказав Миколенко.

Нагадаємо, що збірна України посідає третє місце у відбірковій групі – 10 балів у активі. Першими йдуть англійці, котрі зіграли на матч менше, аніж українці (13 балів), а другими – італійці, які також мають гру в запасі (10 пунктів). Північна Македонія, яка у крайній зустрічі знову поступилась "синьо-жовтим" (2:0), та Мальта практично втратили усі шанси на вихід на Євро-2024.

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