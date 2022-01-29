Маліновський розповів, чому був змушений пропустити важливі матчі проти Лаціо та Інтера

Руслан Маліновський у 2022 році лише одного разу вийшов на поле в матчі за Аталанту. Наступні три гри український півзахисник пропустив.

Першим у цьому списку стала гра проти Венеції в Кубку Італії. Її Маліновський пропускав через дискваліфікацію, яку він отримав ще минулого сезону.

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А вже після цього у справу "втрутився" коронавірус.

Кубковий матч із Венецією я пропускав через картки, а потім здав позитивний тест на ковід. У зв'язку з тим, що я мав лише два щеплення, і на той момент була відсутня бустерна доза вакцини, мій карантин тривав не сім, а 10 днів. В Італії такі правила. Ось і вся історія,

– розповів Маліновський.

Півзахисник пропустив два важливі матчі чемпіонату Італії – проти Інтера та Лаціо. В цих матчах без одного з лідерів команда не змогла забити жодного голу – обидві матчі закінчилися з рахунком 0:0. Аталанта залишилася на четвертому місці, але підпустила до себе Ювентус.

Тепер команда готується до відновлення сезону після короткої зимової перерви.

"Після матчу Серії А з Лаціо команда мала два дні вихідних. У мене саме закінчився карантин, і я разом з усіма став до роботи, а вона в нас, як завжди, серйозна. Готуємося до відновлення сезону. Попереду гра з Кальярі", – розповів Маліновський.

Наступний матч в чемпіонаті Італії Аталанта зіграє 6 лютого – вдома проти Кальярі.