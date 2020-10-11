Хавбек збірної України Руслан Маліновський став автором єдиного м'яча у ворота Німеччини у 3-му турі Ліги Націй. Лідер української команди міг би поповнити свій гольовий доробок у наступному матчі проти Іспанії, але не зіграє через перебір жовтих карток.

До всіх головних проблем наставника збірної України Андрія Шевченка додалась ще одна – Маліновський пропускає наступний поєдинок проти іспанців. Як розповіла журналістка ТК "Футбол" Влада Зінченко, футболіст не знав, що може пропустити наступний поєдинок.

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Дискваліфікація лідера

Маліновський вийшов у старті на матч проти Німеччини та навіть скоротив рахунок на табло до мінімального 1:2, вдало реалізувавши пенальті. Все б нічого, якби на 41-й хвилині український півзахисник не заробив жовту картку, яка стала другою для Маліновського у Лізі Націй.

За правилами турніру, дві жовті картки у різних поєдинках приводять до того, що гравець автоматично пропускає наступний поєдинок. Маліновський зізнався, що не знав про такі правила. Руслан підкреслив, що не фолив би так, якби до кінця знав такі нововведення.

У наступному матчі підопічні Шевченка зіграють проти збірної Іспанії. Зустріч відбудеться вже 13 жовтня на газоні НСК "Олімпійський". Стартовий свисток судді пролунає о 21:45. Додамо, що у вчорашньому матчі збірна України мінімально поступилась Німеччині 1:2.