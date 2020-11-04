Український легіонер "Аталанти" Руслан Маліновський перетворився на справжнього лідера італійців. У матчі 3-го туру групи Ліги чемпіонів проти "Ліверпуля" українця визнали найкращим гравцем у складі італійської команди.

Матч завершився повним розгромом італійців 0:5. Авторитетні портали WhoScored і SofaScore оцінили дії гравців у поєдинку, експерти не обійшли осторонь і гру українського хавбека Руслана Маліновського.

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Маліновський знову найкращий у складі "Аталанти"

Найвищу оцінку за зустріч у складі "Аталанти" отримав якраз гравець збірної України – 7.0 та 7.6 відповідно до двох порталів.

За рішенням WhoScored, Маліновський розділив першу сходинку з півзахисником Дуваном Сапатою. А от на думку SofaScore, тут українцю не було рівних.

Наголосимо, що Руслану не довірили місце у стартовому складі, а на полі хавбек з'явився лише на 63-й хвилині, але цього часу вистачило, щоб здобути високу оцінку експертів.

Маліновський вийшов з лавки запасних, коли рахунок зустрічі вже був 0:5. За цей час він завдав одного удару у ствір воріт, 31 раз доторкнувся до м'яча, віддав 19 точних із 23 передач (83%), у тому числі три з них були ключовими. Руслан двічі вдало зіграв у єдиноборствах та тричі підходив подавати кутові удари.

Найкращим гравцем матчу став форвард "Ліверпуля" Діогу Жота – 9.9 та 9.0 відповідно. Нападник відзначився хет-триком у матчі команди Маліновського.