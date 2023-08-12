Англієць українського походження, за яким полює Ребров, став капітаном клубу АПЛ

Захисник Макс Кілман став новим капітаном Вулверхемптона. "Вовки" оцінили лідерські якості футболіста, який може незабаром одягнути синь-жовту футболку.

Офіційний сайт Вулверхемптона повідомив, що в новому сезоні капітаном "вовків" буде Макс Кілман. В цьому статусі англієць з українським корінням замінив хавбека Рубена Невеша, який в новому сезоні гратиме за саудівський Аль-Хіляль.

Читайте також Дебют Довбика, шанс Луніна та п’ятірка в АПЛ: де і коли українці зіграють в топових чемпіонатах

Новий капітан "вовків"

Макс користується заслуженим авторитетом в команді. У минулому сезоні Кілман був віцекапітаном "вовків", а на деякі матчі виводив команду з капітанською пов'язкою. Уродженець Лондона з притаманною йому скромністю прокоментував свій новий статус.

Коли Рубен пішов, я не відчував, що мушу стверджувати свій авторитет і говорити, що хочу цього. Мене обрали, і, звичайно, для мене це велика честь. Поза полем це приносить більше відповідальності, але на полі я завжди докладу всіх зусиль і демонструватиму свої лідерські якості,

– сказав Кілман.

Нагадаємо, що Макс Кілман має українське походження. Його мама народилася у Києві, а тато – в Одесі.

Кілман захищає кольори Вулверхемптона з 2018 року. У складі "вовків" він зіграв 107 матчів та забив 1 гол.

Впевнена гра захисника привернула увагу топ-клубів. Влітку серйозний інтерес до Кілмана виявляв італійський Наполі. Проте Вулверхемптон зумів зберегти лідера у своєму складі.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров сподівається заграти за "синьо-жовтих" Кілмана. Перешкодою цьому є 25 матчів, які Макс зіграв за футзальну збірну Англії.

Свій перший матч в статусі капітана Вулверхемптона Макс Кілман зіграє 14 серпня. У стартовому турі "вовки" гратимуть на виїзді проти Манчестер Юнайтед.