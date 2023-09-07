Макрон виступив проти "російського прапора" на Олімпіаді-2024 в Парижі, але не проти росіян

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Росія не може бути представлена як країна на Олімпійських іграх 2024 року, які прийматиме Париж. А от щодо росіян, то такої впевненості французький президент не висловив.

Причиною, чому Росія не може бути представлена на Оліміпаді-2024, Макрон назвав воєнні злочини, які здійснює ця країна в Україні.

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"Очевидно, що російського прапора на Іграх у Парижі бути не може, я думаю, що є консенсус. Немає місця для Росії як країни в той час, коли вона вчинила воєнні злочини, коли вона депортувала дітей", – переконаний Еммануель Макрон.

Але щодо окремих росіян чи білорусів, то тут такої чіткої позиції в Макрона не виявилося. Адже МОК рекомендував дозволити спортсменам з Росії та Білорусі брати участь у міжнародних змаганнях як індивідуальні нейтральні особи. Вони повинні відповідати певним умовам. Серед них – змагання під нейтральним прапором. А також не підтримувати війну проти України та не мати зв’язків з силовими структурами своєї країни.

Тож Макрон висловив своє "занепокоєння" щодо "хороших росіян" і чи зможуть вони потрапити на Олімпіаду-2024. Адже він вважає, що серед росіян є ті, хто підтримує кривавив кремлівський режим, а також "жертви цього режиму".

"Справжнє питання, яке доведеться вирішити олімпійському світу, полягає в тому, яке місце віддати цим російським спортсменам, які іноді готувалися все життя, а також можуть бути жертвами цього режиму", – заявив Макрон.

Олімпіада-2024 в Парижі стартує 26 липня 2024 року. Вона триватиме до 11 серпня. Після цього 28 серпня в Парижі стартує Паралімпіада.