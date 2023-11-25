Прокинулися надто пізно: Зоря в результативному матчі поступилася Маккабі – відеоогляд

Луганська Зоря в перенесеному матчі 3-го туру Ліги конференцій протистояла ізраїльському Маккабі. Результат поєдинку практично позбавив "мужиків" єврокубкової весни.

Маккабі Тель-Авів – Зоря 3:2

Голи: Захаві, 45+2, Д.Перец 47, 60, – Герреро, 71, Горбач, 89

У суботу, 25 листопада, у сербському місті Бачка-Топола Маккабі приймав Зорю. Перша зустріч суперників завершилася з рахунком 3:1 на користь ізраїльського клубу, пише 24 Канал.

Читайте також Допомогла чисельна більшість: Верес здобув вольову перемогу над Металістом 1925 у грі з 7 голами

З перших хвилин матчу номінальні господарі поля заволоділи ініціативою. Свою перевагу ізраїльська команда зуміла втілити в гол наприкінці першого тайму. Захаві з середньої відстані перекинув м'яч через спантеличеного Турбаєвського.

Початок другої 45-хвилинки знову був за Маккабі. Хавбек ізраїльтян Дор Перец скористався пасом партнера по команді та потужно пробив повз голкіпера Зорі.

На 60-й хвилині поєдинку Перец оформив дубль, скориставшись своїм шансом. 3:0 – здавалося, що гра вже зроблена.

Зоря зуміла відігратися завдяки зусиллям Герреро. Панамський форвард отримав пас від Горбача та повернув інтригу в матч.

На 89-й хвилині вже сам Горбач звів перевагу Маккабі до мінімуму – 3:2. На жаль, луганці надто пізно прокинулися. У доданий час підопічні Юрія Коваля не встигли дотиснути суперника.

Поразка фактично залишила Зорю без єврокубкової весни. В останніх двох поєдинках луганці боротимуться за призові та рейтингові очки.

Маккабі у 4-х матчах набрав 9 очок та практично гарантував вихід до плей-оф Ліги конференцій.

Відеоогляд матчу Маккабі – Зоря