Болюча поразка чи повернення на Олімп: анонс бою Конор МакГрегор – Дастін Пор'є на UFC 264

Найбільш високооплачуваний спортсмен світу Конор МакГрегор спробує повернути собі колишню славу. Ексчемпіон UFC 11 липня зустрінеться з Дастіном Пор'є у рамках головного бою на UFC 264. Бійці проведуть вже третій очний бій.

Конор МакГрегор – Дастін Пор'є: головне

Що : третій бій між бійцями на UFC 264

: третій бій між бійцями на UFC 264 Де : T-Mobile Arena, Лас-Вегас (США)

: T-Mobile Arena, Лас-Вегас (США) Коли : неділя, 11 липня (початок шоу о 05:00)

: неділя, 11 липня (початок шоу о 05:00) Трансляція: канал Setanta Sports

До теми Вогняний бій МакГрегор – Пор'є відбудеться за заповнених трибун

Передісторія поєдинку

Вперше шляхи МакГрегора та Пор'є перетнулися у 2014 році, коли ірландець вже купався у променях слави. Будучи одним з найсильніших бійців легкої ваги, Конор вирішив зустрітися з американцем.

МакГрегор та Пор'є зустрілися у головній події UFC 178. Поєдинок тривав менше двох хвилин. Ірландцю вдалося швидко нокаутувати Пор'є та здобути впевнену перемогу.

Конор – Пор'є відео першого бою



Другий бій між бійцями відбувся майже через 7 років – 24 січня 2021 року. Для Конора це був тільки другий бій після того, як він програв Хабібу Нурмагомедоу у 2018 році. Перед зустріччю з Пор'є ірландець нокаутував Дональда Серроне.

Пор'є також мав у своєму пасиві поразку Нурмагомедову. Американець поступився Хабібу у вересні 2019 року та провів успішний проміжний бій проти Дена Хукера.

Після того, як Хабіб пішов з UFC, ні Конор, ні Пор'є не могли знайти вигідного суперника з точки зору фінансів. У підсумку в бійців виникла ідея провести реванш.

Очікувалося, що другий бій стане легкою прогулянкою для Конора. Однак Дастін відправив МакГрегора у важкий нокаут. Здавалося, що ірландець після цього піде зі змішаних єдиноборств. Це була перша поразка для МакГрегора у стійці!

Конор – Пор'є відео другого бою



Майже відразу МакГрегор заявив, що хоче провести реванш з Пор'є, мовляв, сильнішого визначить третій бій. Наразі рахунок в серії 1:1. Бійці тривалий час не могли домовитися про поєдинок, але таки уклали контракт.

Конор пішов у бокс?

Зважаючи на те, що МакГрегор провів два поєдинки проти Пор'є зі значною перервою у часі, можна проаналізувати зміни в стилі ірландця. Якщо в першому бою Конор був більш рухливим, то в другому – статичним.

Експерти звинувачують МакГрегора в тому, що він сильно "пішов" у бокс. Дворазова олімпійська чемпіонка з боксу, абсолютна чемпіонка у двох вагових категоріях американка Кларисса Шилдс вважає, що Конору слід викинути бокс з голови.

Неважливо, хто ти. Ти можеш бути мною, можеш бути Конором або Флойдом, але ти повинен знову переналаштувати на ММА. Він повинен викинути бокс з голови. Ти просто не можеш боксувати в ММА,

– сказала Шилдс.

Фізично ірландець практично не втратив у порівнянні з попередніми роками. Можливо, більш статичний бій є наслідком того, що йому вже важко витримувати динамічні поєдинки. Тому МакГрегор і намагається розв'язувати свої проблеми у стійці.

Погодьтеся, що в порівнянні з попередніми поєдинками Конор втратив свою зарядженість, ставши більш спокійним. Аура МакГрегора – випарувалася.

Не варто забувати й про тонус бійця. Якщо раніше МакГрегор проводив по декілька поєдинків на рік, то останнім часом ірландець з'являється в октагоні раз на рік.

Можливо, другий бій з Пор'є за пів року піде на користь МакГрегору. Конор – розумний боєць і мав би вивчити урок другого бою з Пор'є.

Чемпіонські амбіції Пор'є

Бій з Пор'є може стати вирішальним для кар'єри МакГрегора у UFC. Друга поразка поспіль суттєво понизить акції ірландця та змусить його задуматися про завершення кар'єри. Цього разу по-справжньому.

Дастін Пор'є володіє непоганими боксерськими навичками як для представника UFC. В американця відносно швидка робота ніг, потужний правий боковий і найважливіше – хороше кардіо.

Цього пакету достатньо, щоб перебувати у топі бійців UFC та претендувати на титул.

Однак Дастін має й багато слабкостей, зокрема він надто передбачливий, хоча й викидає удари досить швидко. Арсенал Дастіна досить обмежений. Боротьба – далеко не найсильніша сторона Пор'є.

Якщо не рахувати поразку Хабібу в конкурентному поєдинку, то Пор'є виграв 7 поєдинків з 2017 року. Одну з найбільших перемог Дастін здобув у поєдинку проти Джастіна Гейджі.

Дастін наразі перебуває, мабуть, у найкращій формі за весь час виступів у UFC. До поєдинку з Конором він спокійно міг претендувати на бій за титул і друга звитяга тільки затвердить його статус.

Прогноз на бій

Рух – це життя. Саме цей вислів повинен взяти собі на озброєння кожен з бійців, якщо він хоче виграти поєдинок. Що Конору, що Пор'є важливо дати динаміку від стартових секунд поєдинку.

Від МакГрегора очікують його традиційного пресингу та метання по октагону. Чи витримає Пор'є шалений тиск ірландця? Навряд чи!

Тому Дастіну також важливо запропонувати супернику високий темп поєдинку та знайти вихід з-під пресингу. Очевидно, що після поразки МакГрегор вийде більш зосередженим та зарядженим на бій.



Фото Jeff Bottari/Zuffa LLC

Інше питання, чи оклигав ірландець після попереднього поєдинку? Психологічно перевага зараз точно на стороні Дастіна, який брутально нокаутував МакГрегора.

На кону поєдинку не буде титулів, але Конор виставить дещо важливіше – свою кар'єру. Третя поразка за чотири поєдинки на 99% поставить хрест на кар'єрі МакГрегора попри його реноме.