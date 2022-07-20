Побачила наш прапор і подумала, що хочу додому, – Магучіх присвятила "срібло" захисникам України

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх здобула срібну нагороду на ЧС-2022 зі стрибків у висоту. Спортсменка вкотре присвятила свою медаль українському народу.

Магучіх: Ти стрибаєш не лише для себе, а й для людей

Легкоатлетка емоційно прокоментувала п'єдестал на турнірі в США. Ярослава наголосила, що дуже хоче повернутися додому в Україну.

До теми Легкоатлетка Магучіх виграла "срібло" на чемпіонаті світу-2022 зі стрибків у висоту

Я насолоджувалася цими змаганнями. Отримала задоволення від стрибків і змогла абстрагуватися від усього негативу. І коли я вже отримала медаль на п’єдесталі та побачила наш прапор угорі, подумала, що дуже хочу повернутися додому, як це було завжди раніше,

– наголосила Магучіх.

Ярослава вірить, що найближчим часом зможе повернутися до рідної країни, де пануватиме мир. Свою медаль вона присвятила всім українцям, які мужньо борються за свою свободу.

"Після змагань ти прилітаєш в аеропорт, тебе зустрічають родичі, журналісти, і цього мені зараз також хочеться. Я вірю, що це скоро буде. Але поки що продовжуємо тренуватися, виступати й показувати хороші результати.

Насправді ти стрибаєш не лише для себе, а й для людей. Я завжди кажу, що мої перемоги – це для нашого українського народу, ця моя медаль – для всіх українців, для всіх солдатів, для всієї України", – додала Ярослава.

Що відомо про виступ українки

У фіналі змагань зі стрибків у висоту в американському Юджині Магучіх показала результат 2,02 метри та виграла "срібло".

Чемпіонкою світу стала австралійка Елеонор Паттерсон, яка взяла таку ж висоту, але зробила це з першої спроби, в той час, як українка – з другої.

Ще одна українка Ірина Геращеко була близькою до того, щоб опинитися на п'єдесталі. Вона посіла четверту сходинку. Бронзова нагорода дісталася італійці Елені Валлортігар.