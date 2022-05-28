Магучіх із найкращим результатом сезону у світі перемогла на Діамантовій лізі

В американському Юджині відбувся етап Діамантової ліги з легкої атлетики. Українка Ярослава Магучіх стала переможницею зі стрибків у висоту.

Тріумфальний початок для Магучіх

Більшість українців ще дивились свої сни, а Ярослава Магучіх вже вийшли у сектор, щоб принести перемогу Україні на спортивному фронті. Легкоатлетка вкотре довела усім, що є однією з найкращих стрибунок у висоту в світі, пише 24 канал.

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Відзначимо, що у сектор зі стрибків у висоту вийшли одразу три українки – Ярослава Магучіх, Ірина Геращенко та Юлія Левченко. Перед стартом Діамантової ліги Геращенко тріумфувала на турнірі серії Continental Tour в Італії.

Першою серед українок, яка припинила боротьбу за нагороди стала Левченко. Юлія не змогла взяти 1.85, тому з результатом 1.80 метри стала сьомою.

До останнього на медалі претендувала Геращенко. Ірина перестрибнула планку на висоті 1.90, а от 1.93 була не до снаги для українки. Геращенко зупинилась за крок від подіуму – четверта позиція.

Вже після висоти 1.93 визначились усі призерки Діамантової ліги – Вашті Каннінгем, Надєджа Дубовіцька та Ярослава Магучіх. Легкоатлеткам залишалось лише поділити між собою місця.



Геращенко, Магучіх та Левченко / Фото з інстаграму Геращенко

Вже на наступній висоті 1.96 Магучіх оформила собі дострокову перемогу. Бронзова призерка Олімпіади-2020 підкорила планку з першої спроби, що не змогли зробити її суперниці.

На цьому 20-річна уродженка Дніпра не зупинилась. Ярослава попросила підняти планку до двох метрів, яку взяла із другої спроби. Далі Магучіх вже не покращила свій результат.

Ярослава стала першою серед стрибунок у висоту, яка взяла планку на висоті два метри та вище. Магучіх – переможниця Діамантової ліги в американському Юджині.