Топовий трансфер у Формулі-1: Льюїс Гемілтон стане пілотом Феррарі – деталі угоди

Британський пілот Льюїс Гемілтон проведе останній сезон у команді Мерседес. Рекордсмен Формули-1 вирішив приєднатися до концерну Феррарі з 2025 року.

Минулого сезону Льюїс Гемілтон невдало провів кампанію у Формулі-1, не мавши ані шансу на боротьбу за чемпіонство. Британець не виграв жодної гонки, але при цьому посів третє місце у загальному заліку.

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Останні 11 років Льюїс виступав за Мерседес, але вже найближчим часом 39-річний пілот змінить команду. Британські ЗМІ повідомляють, що Гемілтон стане пілотом італійської команди Феррарі.

Чутки про перехід Льюїса до "коней" були ще на початку 2023 року, але влітку гонщик продовжив контракт із Мерседесом до кінця сезону-2025. Проте, за повідомленням джерела, британець приєднається до Феррарі після закінчення чемпіонату 2024 року.

Саме тоді у італійської команди закінчиться контракт із Карлосом Сайнсом. Продовжувати угоду з іспанцем Феррарі не має наміру, тому Гемілтон саме його і замінить та стане напарником Шарля Леклера.

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Нагадаємо, що Льюїс є рекордсменом за кількістю чемпіонств у Формулі-1 на пару з Міхаелем Шумахером. Обидва пілоти тріумфували по сім разів. Крім того, британець є найкращим пілотом в історії перегонів за кількістю виграних гран-прі (103). Проте останній тріумф стався аж у грудні 2021-го.