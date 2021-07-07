Динамо зіграло у феєричну нічию з Люцерном: відео

Київське Динамо завершило перший збір у Швейцарії матчем проти місцевого Люцерна. Кияни розписали результативну нічию зі швейцарською командою.

Люцерн – Динамо 3:3

Голи: Соргич, 9, 62, Угрінич, 16 – Лєднєв, 55, Антюх, 79, Гармаш, 87

До речі Нападник Динамо офіційно перейшов в іспанський Ейбар

Після першого тайму Динамо поступалося з рахунком 2:0. За Люцерн голами відзначилися Соргич та Угрінич.

Після перерви киянам вдалося скоротити рахунок завдяки голу Богдана Лєднєва. Та через 7 хвилин Люцерн відповів третім м'ячем.

Динамо не склало зброю та вирвало нічию наприкінці поєдинку. По голу на свій рахунок записали Антюх та Гармаш.

Люцерн – Динамо відео матчу