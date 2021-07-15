У Львові знову буде футбольний клуб Карпати: все, що відомо та варто знати

На футбольній карті світу і далі існуватиме футбольний клуб Карпати зі Львова. В наступному сезоні команда буде виступати в Другій лізі.

У четвер, 15 липня, відбулася презентація футбольного клубу Карпати. Для початку варто відзначити – юридично це інший футбольний клуб, аніж ті Карпати, що свого часу виступали в УПЛ. Хоча до його створення причетні колишні гравці Карпат.

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Новостворені Карпати – це юридична особа ТОВ "ФК "Карпати", яка була створена 14 жовтня 2020 року "в рамках реалізації громадської ініціативи з відродження львівських Карпат". Її засновники – кілька відомих підприємств регіону, однак 80% до статутного фонду внесло ПП "Західний Буг".

В наступному сезоні Карпати будуть виступати в Другій лізі. Вони успішно виступили в аматорах в минулому сезоні й заявилися в ПФЛ.

Бюджет клубу

На презентації представники клубу пообіцяли, що на команду буде виділено чимало коштів. Загалом на три сезони (2021/2024) передбачено 578 мільйонів гривень. З них 106 мільйонів гривень – у сезоні 2021/22. 68 мільйонів гривень передбачені для будівництва нової бази клубу у селі Бартатів під Львовом на ділянці у 3,5 гектара. Зараз тривають будівельні роботи.

Герб клубу

Новостворені Карпати будуть виступати з логотипом попередніх Карпат. Все через те, що цей логотип свого часу КПФ "Карпати" (юридична особа футбольного клубу, яка в сезоні 2019/2020 грала в УПЛ, а в сезоні 2020/2021 виступала в Другій лізі) передали вболівальникам. Напередодні об'єднання уболівальників офіційно передало цей логотип новим Карпатам.

Чи буде на логотипі вказано "1963" (рік заснування футбольного клубу Карпати") – невідомо.

Чому не вдалося об'єднатися Карпатам

Цього літа могло статися об'єднання одразу трьох футбольних клубів Карпати. Мова йде про КПФ "Карпати" та ТОВ "ФК Карпати", а також футбольний клуб Карпати з Галича. Такі перемовини про об'єднання підтвердив і директор новостворених Карпат Степан Юрчишин. Однак об'єднання могло б статися лише б тоді, коли галицькі Карпати б вийшли в Першу лігу. Та команда не виконала це завдання, тож об'єднання не відбулося.