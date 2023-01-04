Андрій Лунін зіграв насухо у Кубку Іспанії та допоміг Реалу пройти далі

Український воротар вперше отримав ігрову практику за три місяці. Його команда не мала проблем із клубом з низин в Кубку короля, а сам Лунін оформив кліншит.

Касереньо – Реал 0:1

Гол: Родріго, 69.

Мадридський Реал почав свій шлях у Кубку Іспанії. Команда Карло Анчелотті стартувала з 1/16 фіналу, де мадридцям випав скромний клуб Касереньо.

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Ця команда грає аж у четвертому дивізіоні чемпіонату Іспанії, де йде лише шостою. Недивно, що коуч "бланкос" дав відпочинок багатьом гравцям основи.

Це дозволило Андрію Луніну нарешті отримати ігрову практику. В останній раз українець виходив на поле ще в середині жовтня, коли був травмований Тібо Куртуа.

Гра не стала складною для нашого воротаря. Касереньо нерідко доходив до майданчика Реала, але в основному бив повз ворота. Лунін же здійснив всього один сейв.

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В нападі Реал також не напружувався, забивши єдиний переможний гол. В середині другого тайму Родріго точно пробив після пасу від Себальоса. Цього вистачило для проходу далі. Наступний матч у Кубку Реал проведе в середині січня, суперник визначиться пізніше.

Нагадаємо, що Андрій Лунін перейшов у Реал у 2018 році, але довгий час здавався по орендах. Минулого сезону українець став дублером Тібо Куртуа і досі ним залишається. За цей час він провів 12 матчів за "бланкос", в тому числі тричі відстояв на "нуль".