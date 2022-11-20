Улюбленець Реброва несподівано завершив кар'єру: ексдинамівець був чемпіоном трьох країн

Колишній гравець київського Динамо Лукаш Теодорчик вирішив повісити бутси на цвях. Про своє рішення футболіст повідомив у соцмережах.

Польський форвард Лукаш Теодорчик прийняв рішення завершити кар'єру футболіста в 31 рік. Постійні проблеми зі здоров'ям змусили гравця припинити активні виступи.

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Теодорчик: Моє тіло не співпрацює з моєю головою

Про своє нелегке рішення поляк повідомив у соцмережах.

"Я довго чекав, щоб змиритися з цим фактом. Напевно, це займе ще деякий час. Хотів би написати кілька слів уболівальникам, людям, пов'язаним з футболом, і безпосередньо собі. Останні кілька років пройшли не так, як я хотів. Більшість часу мені довелось проводити в офісах, а не на полі. Я намагався, боровся, але моє тіло не співпрацює з моєю головою, моїм характером і не може викладатись на 100%. Коли я не можу викладатися на повну, то не починаю, а закінчую", – написав Теодорчик.

Кар'єра Лукаша Теодорчика

Нагадаємо, що Лукаш Теодорчик виступав у складі київського Динамо з 2014 по 2016 роки.

За трансфер польського форварда динамівські боси заплатили Леху 4 мільйони євро.

У Динамо Лукаш користувався довірою головного тренера команди Сергія Реброва. У складі "біло-синіх" поляк зіграв 42 матчі, у яких забив 16 голів та віддав 2 результативні передачі.

Польський форвард ставав чемпіоном у трьох країнах: у складі Леха виграв Екстраклясу (сезон 2014/15), разом з Динамо двічі здобував золото української Прем'єр-ліги (сезони 2014/15 і 2015/16), а також ставав чемпіоном Бельгії у складі Андерлехту (сезон 2016/17).

Крім того, форвард захищав кольори Удінезе, Віченци, Шарлеруа, Полонії. Останнім клубом Теодорчика була італійська Віченца.

За збірну Польщі Лукаш зіграв 19 матчів і забив 4 голи. Теодорчика – учасник ЧС-2018 у складі Кадри.

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