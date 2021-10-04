"Луческу – Іуда Іскаріот": фанати Шахтаря під час матчу з Динамо вивісили банер – фото

Під час поєдинку Динамо – Шахтар (0: 0) на НСК "Олімпійський" в фанатському секторі "гірників" можна було помітити послання Мірчі Луческу.

Вболівальники Шахтаря вивісили банер зі словами: "Луческу – Іуда Іскаріот". Таким чином, фанати донецького клубу показали, як ставляться до румунського фахівця після його переходу в Динамо.

До слова Динамо та Шахтар не зуміли виявити сильнішого в ювілейному "українському класичному"



Образливий банер для Луческу / Фото Fanday

На післяматчевій пресконференції у Луческу запитали його думку щодо банера, однак тренер Динамо відмовився відповідати на питання, заявивши, що його цікавить тільки гра команди, а не те, що відбувається навколо нього.

Кар'єра Луческу в Шахтарі

Іуда Іскаріот – один із 12 апостолів, учнів Ісуса, який зрадив Христа за 30 серебряників.

Луческу провів на чолі Шахтаря 12 років, вісім разів став чемпіоном України, шість – володарем Кубка, а також переміг у Кубку УЄФА 2008/09. У липні 2020-го він підписав контракт з Динамо та оформив чемпіонський дубль із киянами.