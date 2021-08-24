Лучано Лучі прооперували після ДТП у Києві: відео з місця аварії
Джерело:УАФ
Українська Асоціація футболу виступила з офіційною заявою з приводу ДТП, в яку потрапив глава Комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі.
Зазначається, що футбольний функціонер переніс операцію.
Дивіться також Лучано Лучі потрапив у ДТП в Києві: трьох людей госпіталізували, – ЗМІ
"23 серпня о 15.45 у Дарницькому районі м. Києва сталася ДТП, в якій постраждав автомобіль Ford, в якому перебували голова Комітету арбітрів Української асоціації футболу Лучано Лучі, його помічник Роман Лишень та водій. Автомобіль стояв на перехресті, зупинившись на червоне світло світлофора. І в цей момент у нього врізався інший автомобіль", – йдеться в заяві.
Лучано Лучі й Роман Лишень перебувають в одній із київських лікарень. Внаслідок ДТП вони на певний час втратили свідомість. Після госпіталізації їм обом зробили операції, у даний момент вони перебувають у свідомості, загрози їхньому життю не існує. Отримані травми можна характеризувати як середньої тяжкості,
– повідомив голова Спортивно-медичного комітету УАФ Вячеслав Попов.
Відео з місця аварії Лучано Лучі
Що відомо про Лучі
- З 2010 року Лучі був призначений асистентом П'єрлуїджі Колліна, який став куратором суддівського корпусу ФФУ.
- 18 червня 2015 року 72-річний Лучі був призначений головою Комітету арбітрів УАФ. В кінці травня цього року в українській пресі повідомили, що УАФ продовжила контракт з Лучі до травня 2022 року, що йде в розріз із статутом організації.